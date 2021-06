Roma 2021: sondaggio Azione, in testa Michetti-Gualtieri ma Calenda vincerebbe a ballottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calenda al ballottaggio, se ci arrivasse, vincerebbe su tutti: due punti sopra a Gualtieri (51 a 49), sei in più di Michetti (53 a 47), mentre lo stacco da Raggi sarebbe di oltre 35 punti (69 a 31). A oggi sulla notorietà dei candidati Raggi è la più conosciuta, risponde affermativamente il 99 per cento dei romani, segue Calenda con il 77 per cento; subito dietro Gualtieri al 62 per cento e Michetti al 34 per cento. (Rer)