Roma: controlli anti droga nella Capitale, sei arresti e una denuncia

- Nel fine settimana, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato 6 persone e denunciato una settima per reati inerenti agli stupefacenti, nonché sono state sequestrate decine di dosi di droga tra cocaina, hashish e crack. In serata, i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato un 22enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso in via Giolitti mentre offriva alcune dosi di droga a due persone che sono poi fuggite alla vista dei militari. Fermato il pusher, i carabinieri lo hanno perquisito e trovato in possesso di una decina di dosi di hashish e denaro contante, provento dello spaccio. In via Cerignola, invece, i carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 52enne romeno, senza fissa dimora sorpreso a cedere una dose di cocaina ad un 34enne connazionale. Al pusher, i carabinieri hanno sequestrato sia la droga che il denaro contante che nascondeva in tasca. L’acquirente è stato invece denunciato a piede libero per favoreggiamento, per aver dichiarato ai carabinieri di non aver consegnato il denaro per l’acquisto di droga ma per altro motivo, che non ha poi saputo specificare. (segue) (Rer)