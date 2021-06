Roma: controlli anti droga nella Capitale, sei arresti e una denuncia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in zona Quarticciolo, gli stessi carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato due cittadini romani - un 47enne e un 64enne, entrambi già noti per precedenti di droga - notati aggirarsi con fare sospetto in via Trani. Fermati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di due buste in cellophane contenenti 10 grammi di cocaina. A Tor Bella Monaca, infine, i carabinieri della locale Stazione hanno bloccato un 30enne romano notato a cedere una dose di crack ad un giovane, all’interno di una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia. Nelle tasche dell’arrestato, i carabinieri hanno trovato 6 dosi di crack e 785 euro in contanti, sequestrati. E sempre in via dell’Archeologia, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 27enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a Pubblico ufficiale. L’uomo, fermato e controllato dai militari, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina e 490 euro in contanti e, durante le fasi dell’arresto, allo scopo di guadagnarsi la fuga, ha opposto resistenza sferrando calci e pugni all’indirizzo dei carabinieri, cercando anche di morderli. Il malvivente è stato definitivamente bloccato e la droga e il denaro sequestrati. Degli arrestati, tre sono stati sottoposti ai domiciliari mentre gli altri sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo. (Rer)