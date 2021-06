Myanmar: manifestanti anti-golpisti celebrano il compleanno di Aung San Suu Kyi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti anti-golpisti in Myanmar hanno celebrato oggi il compleanno della leader Aung San Suu Kyi, messa agli arresti domiciliari dalla giunta militare che ha preso il potere con un colpo di Stato lo scorso primo febbraio. Lo riporta il sito web “Channel News Asia”, secondo cui centinaia di persone sono scese in strada con fiori tra i capelli al modo della deposta consigliera di Stato, che oggi compie 76 anni e che la prossima settimana tornerà in tribunale per il processo nei suoi confronti. Aung San Suu Kyi deve rispondere di vari capi d’imputazione, fra i quali importazione illegale di ricetrasmittenti, violazione del segreto di Stato e violazione della legge sui disastri naturali. I sostenitori di Aung San Suu Kyi sostengono che tutte le accuse mosse sono politicamente motivate e tese a porre fine alla carriera politica della donna, che fu insignita del premio Nobel per la pace nel 1991 per la sua lotta non violenta per la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Simili capi d’imputazione pendono nei confronti del deposto presidente Win Myint. L’accusa si basa in particolare sulle deposizioni degli ufficiali di polizia Myint Naing e Kyi Lin. (segue) (Fim)