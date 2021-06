Covid: Confcommercio Roma, negativi tutti gli indicatori economici del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tessuto economico della Capitale ha subito una definitiva terziarizzazione, come indicano i dati in cui su 1.600.000 occupati nel settore privato, 1,2 milioni operano presso le imprese del terziario, che quindi occupa il 75 per cento delle forze di lavoro (il 25 per cento è occupato dalle imprese manifatturiere e delle costruzioni)". Lo comunica in una nota Confcommercio Roma. "Purtroppo, la crisi economica provocata dal Covid per il terziario si tradurrà in una perdita di quasi 18.000 imprese entro il 2021, con una contrazione di sette punti base dell’indicatore. Quasi 2.300 imprese del terziario hanno già chiuso nei primi tre mesi del 2021. La stima del numero degli operatori dei comparti dei comparti del turismo, del commercio e dei sevizi alla fine dell’anno sarà quindi pari a poco più di 275.000 imprese. A fine 2020 il numero degli occupati presso le imprese del commercio, del turismo e dei servizi a Roma è risultato pari a 1.239.000 unità. Rispetto al 2019 le imprese del terziario hanno perso 49.000 addetti. Nel 2020, rispetto al 2019 le imprese del terziario di Roma hanno perso circa 12 miliardi di euro di ricavi. Su 12 miliardi di ricavi persi: le imprese del commercio hanno perso circa 6 miliardi, quelle del turismo circa 2,5 miliardi e le imprese dei servizi 3,5 miliardi di euro. (Fonte format research)". (segue) (Com)