Covid: Confcommercio Roma, negativi tutti gli indicatori economici del settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi dati preoccupanti - spiega Romolo Guasco, direttore di Confcommercio Roma, - impongono una riflessione a la messa in campo di rapide contromisure da parte delle nostre Istituzioni. É evidente come per la Capitale d’Italia il terziario rappresenti il cuore dell’economia cittadina e non intervenire tempestivamente vorrebbe dire lasciare in agonia Roma. Auspichiamo quindi che proprio le tematiche della crisi e le relative proposte serie per la ripartenza vengano messe come priorità dai candidati della prossima campagna elettorale - aggiunge -. É infatti evidente che in questo momento servono misure strutturali e non semplici palliativi: non basta mettere una fioriera in centro per poter parlare di rinascita. Servono misure economiche di sostegno per ripartire ma soprattutto é necessario che gli operatori del commercio, del turismo e dei servizi vengano messi in condizione di lavorare liberi anche dai quei lacciuoli burocratici ancora più insopportabili in questo periodo di crisi. É inoltre quantomai opportuno - conclude Guasco - che si concluda finalmente l’iter per la Riforma di Roma Capitale per il quale chiediamo a tutto il Parlamento un segnale di accelerazione". (Com)