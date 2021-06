Italia-Spagna: Tajani, fare sintesi per Ue più equilibrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il rapporto tra Italia e Spagna si basa su un’affinità storica e linguistica che non può che trasformarsi in una maggiore coesione politica”. Lo ha detto il presidente della commissione Affari costituzionali del parlamento europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento al 18esimo Foro di dialogo Spagna-Italia, in corso a Barcellona. “Ogni qualvolta Italia e Spagna hanno diviso i loro percorsi si sono avuti effetti negativi per entrambi i Paesi - ha sottolineato Tajani -. E’ vero che è cambiato qualcosa con l’arrivo di Di Maio, dal quale mi separano tante cose. Devo dire però che il rapporto con la Spagna è migliorato rispetto al passato. L’errore di non invitare, indipendentemente dal colore politico, il rappresentante della Spagna al famoso vertice di Ventotene ha avuto un effetto negativo e pratico: l’Agenzia del farmaco non è arrivata in Italia come tutti volevamo. Non credo che Draghi voglia privilegiare l’asse franco-tedesco. Nessuno pensa di poter fare a meno di Francia e Germania, né di contrapporsi a Francia e Germania. Ma un treno che abbia solo questa locomotiva è un treno che rischia di non andare molto lontano e che va solo in una direzione. Deve esserci una locomotiva che dà rilievo all’Italia e alla Spagna e alla Polonia per avere un’Europa più equilibrata, dove ci siano gli interessi di tutti i Paesi. Quindi bisogna avere la capacità di fare sintesi. Ma se Italia e Spagna non sanno giocare quel ruolo rischiamo di avere un’Europa più debole. Non credo che sia nostro interesse lasciare nelle mani della Russia e della Turchia il fronte mediterraneo, perché sarebbe una sconfitta politica per tutti noi", ha concluso.(Spm)