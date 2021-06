Roma 2021: Mollicone (Fd'I), successo per forum centro storico all'Esquilino con Michetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande partecipazione al Forum del Centro Storico con i rappresentanti delle associazioni, dei comitati e dei rioni, in particolari Esquilino, Monti e Celio, che hanno riservato un'accoglienza calorosa a Enrico Michetti, candidato di Fratelli d'Italia e del centrodestra per Roma Capitale". Così in una nota il deputato Federico Mollicone eletto nella circoscrizione Lazio 1, componente dell'esecutivo romano di Fratelli d'Italia. "Abbiamo rivendicato la riqualificazione di Piazza Vittorio iniziata con il centrodestra e terminata soltanto ora, a causa dell'insipienza delle giunte di centrosinistra, ma di cui ne rivendichiamo l'assoluta paternità. Con Michetti, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il capogruppo in Assemblea capitolina di Fd'I Andrea De Priamo, il capogruppo in I municipio di Fd'I Stefano Tozzi e il coordinamento Fd'I del centro storico abbiamo incontrato e ascoltato le associazioni e i comitati, esasperati per la bassa qualità della vita causata dal malgoverno del Pd a livello municipale e della Raggi sul piano comunale. Continueremo domani nel rione Prati e negli altri rioni per ascoltare le esigenze dei cittadini", conclude.(Com)