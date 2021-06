Roma: mercoledì passeggiata di ascolto attivo su centralità urbana Santa Maria della Pietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà mercoledì 23 giugno alle ore 17 una passeggiata di ascolto attivo sulla Centralità urbana Santa Maria della Pietà. Un percorso - con il supporto tecnico di Risorse per Roma - che partirà da piazza Santa Maria della Pietà per lavorare insieme ai cittadini sulla complessità del luogo e sulle sue vocazioni principali. Lo comunica in una nota il comune di Roma. "Dal 23 giugno i cittadini potranno anche visitare l'infopoint allestito presso il Centro sociale anziani Monte Mario (in via Chiarugi 5) e compilare il questionario per poter condividere le proprie proposte. Sarà inoltre possibile iscriversi ai laboratori che si terranno nel mese di giugno e luglio sia presso il Centro sociale anziani Monte Mario sia presso la sede del Municipio XIV in piazza Santa Maria della Pietà. L'articolazione del percorso partecipativo è stato presentato alla Consulta, istituita per l'attuazione della centralità urbana del Santa Maria della Pietà, che contribuirà alla fase della partecipazione partendo dal lavoro svolto attraverso i tavoli dedicati alle singole vocazioni". (segue) (Com)