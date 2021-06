Milano: cerca di scappare con un camper rubato, arrestato 42enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di nazionalità jugoslava 42enne. Il fermato, che disponeva di 11 alias nelle banche dati della polizia, è stato arrestato in via Vaiano Valle dopo un breve inseguimento. L'uomo era stato sorpreso a bordo di un camper rubato poche ore prima ad una cittadina tedesca e dopo la tentata fuga, è stato raggiunto dagli agenti all'interno di un cantiere di via Amidani, all'angolo con via Gabussi. Il camper è stato recuperato e restituito alla proprietaria. (Rem)