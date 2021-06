Russia: incidente aereo nella regione di Kemerovo, 4 le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in maniera grave, dopo che un aereo a corto raggio di produzione ceca, un L-410, è precipitato nella regione russa di Kemerovo. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Sputnik" citando un portavoce dei servizi di emergenza della Federazione Russa. Cinque sopravvissuti all'incidente aereo sono ricoverati in unità di terapia intensiva con ferite gravi, mentre le condizioni di altri otto sono valutate stabili. L'aereo avrebbe avuto un incidente al momento dell'atterraggio vicino al villaggio di Zhuravlevo nella regione di Kemerovo. Il comitato investigativo russo ha aperto un procedimento penale in relazione all'incidente, ha detto ai giornalisti la portavoce Svetlana Petrenko. Intanto l'Associazione volontaria per la cooperazione con l'esercito, l'aviazione e la flotta (Dosaaf) ha annunciato di avere sospeso tutti i voli degli aerei L-410, mezzi da trasporto a corto raggio, in attesa dei risultati dell'indagine. Tra le vittime ci sarebbero due piloti, un istruttore e un paracadutista. Si sarebbe trattato di un volo di addestramento con a bordo 17 paracadutisti e due membri dell'equipaggio esperti. (Rum)