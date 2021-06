Ostia: controlli dei carabinieri, due persone arrestate e una denunciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete di controlli predisposti dai carabinieri di Ostia, in occasione dell’aumentata circolazione di persone a seguito dei recenti ammorbidimenti delle misure di contenimento pandemico, ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia a piede libero di un altro soggetto. Ad Ostia, i carabinieri hanno proceduto al controllo di un 45enne di origine romena notato mentre transitava in piazzale della Posta. L’uomo è stato arrestato perché risultato colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona. Deve scontare quasi 4 anni di reclusione per reati contro il patrimonio. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma Ostia sono intervenuti in via Giuliano Da Sangallo, a seguito della segnalazione di alcuni passanti che avevano notato un’accesa discussione tra una coppia. I carabinieri, prevedendo, dal tono acceso del litigio, che la discussione potesse degenerare, hanno calmato la lite e hanno identificato i due. All’atto del controllo, l’uomo, un 36enne romano già gravato da precedenti, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato all’interno del proprio marsupio. L’arma è stata immediatamente sequestrata mentre il l’uomo è stato denunciato in stato di libertà. (segue) (Rer)