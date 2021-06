Ostia: controlli dei carabinieri, due persone arrestate e una denunciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È invece finito in carcere un 44enne romano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro la persona. L’uomo, già noto per i suoi atteggiamenti violenti, all’inizio del mese si era reso responsabile dell’aggressione della propria madre convivente, venendo tuttavia prontamente bloccato da carabinieri. I militari, resisi conto che la convivenza dei due poteva risultare “esplosiva”, hanno relazionato l’accaduto al Magistrato competente che, condividendo i timori degli uomini dell’Arma, ha disposto l’immediata carcerazione del malfattore. L’uomo è stato quindi prelevato dalla sua abitazione e tradotto presso la casa circondariale di Velletri. (Rer)