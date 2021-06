Milano: Barbieri (Confcommercio) su ciclabile Buenos Aires noi non coinvolti in decisioni, città rischia paralisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo pronti al cambiamento, siamo pronti a condividere i progetti, siamo pronti a dare il nostro contributo. Quello che chiediamo è il coinvolgimento, per lavorare insieme al futuro della nostra città". Lo scrive sul suo profilo Facebook Marco Barbieri segretario generale di Unione Confcommercio Milano, commentando le novità che riguarderanno corso Buenos Aires dopo i lavori di agosto annunciati oggi dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dall'assessore alla mobilità, Marco Granelli e sottolineando che "con il ritorno completo alla normalità, turismo straniero incluso, la città rischia la paralisi. Basta immaginare le settimane della moda o del mobile" . "Sono convinto che il confronto, anche acceso, sia alla base dei grandi cambiamenti positivi che possono accompagnare il nostro paese nel futuro - scrive Barbieri - Milano è una città che non si ferma e sta per rimettersi in moto a ritmi serrati preparandosi ad affrontare sfide importanti. In questi anni abbiamo lavorato, in stretta collaborazione tra pubblico e privato, per rendere la città sempre più attrattiva e vivibile per cittadini, visitatori e turisti. E i numeri record del 2019 ci hanno premiato". (segue) (Rem)