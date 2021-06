Milano: Barbieri (Confcommercio) su ciclabile Buenos Aires noi non coinvolti in decisioni, città rischia paralisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Confcommercio - prosegue - ci siamo impegnati su molti temi, dalla riqualificazione delle periferie, alla food policy fino alla sostenibilità. Essere considerati come una categoria contro il cambiamento non è corretto. Ciò che noi ci troviamo spesso a contestare è la mancanza di dialogo e la presa di decisioni in modo unilaterale. Dire che 'i commercianti sono contro le piste ciclabili' è sbagliato. I commercianti vogliono essere coinvolti in processi decisionali che impattano con forza sulle loro attività"." La pedonalizzazione tra via Dante e corso Vittorio Emanuele con la pista ciclabile in corso Venezia e corso Buenos Aires - rimarca - non è paragonabile. Si tratta di modalità, tempi e situazioni strutturali completamente diverse. Non si può ragionare come in tempi di lockdown. Oltretutto con un parco auto che tra ibride ed elettriche sta diventando sempre più sostenibile. Con il ritorno completo alla normalità, turismo straniero incluso, la città rischia la paralisi. Basta immaginare le settimane della moda o del mobile. In più come spesso ricorda il presidente Sangalli 'le merci non viaggiano in metro e nemmeno su internet' , la mobilità commerciale è fondamentale per una città all'avanguardia". "Forse - chiosa Barbieri - prima di investire nella modifica delle piste ciclabili, la priorità dovrebbe essere il potenziamento della rete elettrica". (Rem)