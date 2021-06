Vaccino: Cts, via libera a seconda dose Astrazeneca per under 60 contrari a eterologa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda, invece, i casi di trombosi “sono meno frequentemente osservati dopo la somministrazione della seconda dose (secondo stime provenienti dal Regno Unito sono pari a 1,3 casi per milione, valore che corrisponde a meno di 1/10 dei già rari fenomeni osservati dopo la prima dose)". Secondo poi quanto riferito dal direttore generale di Aifa, si legge ancora nella circolare, “a oggi, in Italia, non sono stati registrati casi di Vitt dopo la seconda somministrazione di Vaxzevria". Inoltre, viene evidenziato che fare una sola dose di Astrazeneca significa esporsi al pericolo della variante Delta. Infine, in merito alle richieste di chiarimenti relative al vaccino Janssen, la circolare conclude: “il Cts, con parere trasmesso con circolare del 11 giugno 2021, ha raccomandato il vaccino Janssen per soggetti di età superiore ai 60 anni, anche alla luce di quanto definito dalla Commissione tecnico scientifica di Aifa". (Rin)