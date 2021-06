Milano: uccide la moglie con una coltellata, 41enne arrestato dai carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uccide la moglie con una coltellata prima di essere arrestato dai carabinieri. E' successo questa mattina poco prima delle 8 ad Arese, in provincia di Milano, dove i carabinieri della compagnia di Rho sono intervenuti in un appartamento di un condominio in via Gran Paradiso. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti a seguito di un litigio, un uomo di nazionalità messicana 41enne ha colpito mortalmente con un coltello la moglie, anche lei di nazionalità messicana, 48enne. L’omicida, inizialmente chiusosi in bagno, è stato arrestato. Sul posto è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Milano. (Com)