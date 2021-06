Iran: ultraconservatore Ebrahim Raisi eletto nuovo presidente al primo turno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noto con l’appellativo onorifico di “hojjatoleslam” (autorità sull’Islam), grado inferiore per prestigio e autorevolezza a quello di “ayatollah”, Raisi è nato nel 1960 nella città nord-orientale di Mashhad, secondo centro abitato del Paese. Poco dopo la Rivoluzione islamica del 1979, ad appena 20 anni, Raisi è diventato procuratore generale nella città di Karaj, presso Teheran, per poi trasferirsi nella capitale: qui ha fatto carriera ricoprendo gli incarichi di vice procuratore, procuratore capo e procuratore generale dell’Iran (2014-2016). Nel marzo del 2019 è stato nominato dalla Guida suprema, ayatollah Ali Khamenei, capo della magistratura, incarico che svolge tuttora. Da vice procuratore di Teheran, Raisi ha legato il suo nome alla sanguinosa esecuzione di massa di prigionieri politici compiuta nel 1988 dopo una fatwa (parere giuridico) emessa dal fondatore della Repubblica islamica, ayatollah Ruhollah Khomeini. Raisi ha fatto parte di quella che è stata ribattezzata “commissione della morte”, incaricata di interrogare i prigionieri riguardo alla loro affiliazione politica e alla loro fede religiosa. La maggior parte dei gruppi per i diritti umani e gli storici sostiene che in tale occasione furono uccise tra le 4.000 e le 5.000 persone, mentre l'ala politica del Mek, il Consiglio nazionale di resistenza dell'Iran, pone la cifra intorno a 30 mila. (segue) (Irt)