Iran: ultraconservatore Ebrahim Raisi eletto nuovo presidente al primo turno (3)

- Come candidato alle presidenziali, Raisi ha incentrato la sua campagna su temi economici, come il contrasto alle disuguaglianze sociali e alla povertà: un “governo del popolo”, un “Iran forte” e la lotta alla corruzione sono solo alcuni degli slogan promossi dal religioso e magistrato. Una volta eletto, Raisi potrebbe tentare di consolidare il potere e l’autorità dell’apparato di sicurezza, su tutti l’intelligence del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica (Irgc, i cosiddetti pasdaran). L’elezione di Raisi rafforzerebbe anche la possibilità di una successione a Khamenei nel ruolo di Guida suprema, già considerata probabile da molti analisti e osservatori. Di certo il prossimo presidente dovrà fare i conti con una forte disaffezione degli elettori nei confronti della politica, che ha portato a un'affluenza molto ridotta alle ultime elezioni legislative del 2020 e a un'estesa campagna a mezzo social per il boicottaggio delle presidenziali. (Irt)