Spagna-Italia: Bonomi (Confindustria), imparare da errori passato per avviare nuovo paradigma economico

- Bisogna apprendere dagli errori del passato per avviare un nuovo paradigma economico che favorisca la ripresa e la stabilità finanziaria. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento al Foro di dialogo Spagna-Italia in corso a Barcellona, spiegando che le regole europee del patto di stabilità dovranno essere modificate "con obiettivi chiari e differenziati tra gli Stati che invitino i governi a mettere in moto politiche anti-cicliche". Secondo il presidente di Confindustria, le vera sfida per Paesi come Italia e Spagna sarà la gestione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza. "Se non avremo successo in questa implementazione i danni sarebbero immensi e li pagheremmo per molti anni", ha sottolineato Bonomi. A questo proposito, Bonomi ha ricordato che Confindustria ha collaborato con il governo alla stesura del testo del Pnrr prima di presentarlo a Bruxelles. "La rivoluzione industriale ha sempre un costo economico e sociale e su questo punto dobbiamo essere chiari. Gli obiettivi europei devono essere accompagnati da misure che offrano supporto durante queste transizione verso l'economia circolare", ha ammonito Bonomi. (Spm)