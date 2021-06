Milano: uccide il proprio fratello davanti alla loro madre, arrestato 43enne dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 43 anni ha ucciso il proprio fratello davanti alla loro madre. E' accaduto questa notte intorno alle 3.30 in viale Aretusa a Milano. Secondo le ricostruzioni degli agenti della Polizia di Stato, la vittima, un uomo italiano 47enne è stato ucciso a coltellate dopo una colluttazione avvenuta al culmine di una lite. Sul posto sono intervenute volanti, squadra mobile e scientifica. Il presunto autore trasportato in codice rosso al policlinico. Entrambi gli uomini risultano pregiudicati. (Com)