Lazio: assessora Transizione ecologica, ok a mappa corsi d'acqua a rischio

- Approvata dalla Giunta regionale la delibera che aggiorna le Zone vulnerabili da nitrati (Zvn) di origine agricola: sono 11 in tutto il Lazio. "La Regione Lazio ha approvato una delibera dell'assessorato alla Transizione Ecologica con cui vengono aggiornate e individuate nuove Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, arrivando così a 11 Zvn complessive su tutto il territorio regionale, così denominate: Maremma Laziale -Tarquinia Montalto di Castro; Tre Denari; Astura; Pianura Pontina - Settore meridionale; Area Pontina; Treja; Vaccina; Valchetta; Aniene; Malafede; Sacco", lo comunica in una nota la Regione Lazio. (segue) (Com)