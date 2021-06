Myanmar: Assemblea generale Onu chiede embargo armi, l’India si astiene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato ieri sera una risoluzione attraverso la quale chiede un embargo sulle armi in Myanmar, oltre a invitare la giunta militare che ha preso il potere lo scorso primo febbraio a rispettare il risultato delle elezioni dello scorso novembre e a rilasciare i prigionieri politici, tra i quali Aung San Suu Kyi. La risoluzione è stata adottata con il voto di 119 Paesi. La Bielorussia ha votato contro, mentre altri 36 membri dell’Onu, tra i quali Cina, Russia e India, si sono astenuti. “Il rischio di una guerra civile è reale”, ha detto prima del voto l’inviata speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Christine Schraner Burgener, secondo cui “il tempo per impedire che la presa di potere da parte dei militari diventi definitiva si sta esaurendo”. Per l’ambasciatore dell’Unione europea all’Onu, Olof Skoog, la risoluzione invia “un messaggio potente”: “Delegittima la giunta militare, condanna l’abuso e la violenza contro il popolo e dimostra il suo isolamento agli occhi del mondo”. (segue) (Nys)