Iran: Rohani incontra e si congratula con il presidente eletto Raisi

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha incontrato e si è congratulato con il presidente eletto Ebrahim Raisi, ultraconservatore capo della magistratura, per la sua vittoria alle 13esime consultazioni presidenziali tenute ieri nella Repubblica islamica. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. I risultati emersi finora dalle elezioni presidenziali iraniane tenute ieri, 18 giugno, annunciati dall'Ufficio elettorale, garantiscono a Raisi ha preso un ampio margine di vantaggio sui rivali con 17,8 milioni di voti su 28,6 milioni di schede conteggiate (pari al 48 per cento dei 59,3 milioni di aventi diritto). Seguono ben distanziati l’ex comandante dell'esercito del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, Mohsen Rezaei, con 3,3 milioni di voti, il riformista ex governatore della Banca centrale, Abdolnasser Hemmati, con 2,4 milioni di voti e Amir Hossein Ghazizadeh-Hashemi con un milione di voti. "Congratulazioni al presidente eletto. Ritarderò le congratulazioni ufficiali, secondo la legge, quando verranno annunciati i risultati ufficiali, ma è chiaro chi ha ottenuto più voti ed è eletto dal popolo", ha detto ieri Rohani. (Irt)