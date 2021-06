Roma: arrestato 46enne per spaccio di stupefacenti, in casa trovata anche urna cineraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'altro ieri la squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato Villa Glori, ha arrestato un cittadino italiano di 46 anni, con precedenti di polizia, per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, attenzionato dagli investigatori già da diverso tempo, è stato sottoposto a controllo di polizia in prossimità di una scuola dove, all'interno di un veicolo parcheggiato, era in attesa di essere raggiunto dalla convivente e dal figlio minore frequentatore della scuola. A seguito di perquisizione personale, F.F. è stato trovato in possesso di cocaina accuratamente nascosta all'interno del calzino sinistro e suddivisa in dosi, pronta per essere venduta ai relativi acquirenti. L'attività d'indagine è stata successivamente estesa all'abitazione di residenza del soggetto e alla relativa cantina. All'interno della pertinenza, meticolosamente nascosti in un astuccio, sono stati trovati 4.680 euro in contanti oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Sulla base degli accertamenti reddituali effettuati in precedenza, era stato appurato come F.F., disoccupato da diverso tempo, vivesse percependo il reddito di cittadinanza. Lo stile di vita di quest'ultimo assieme agli altri elementi investigativi raccolti hanno consolidato la provenienza illecita del denaro trovato a seguito della perquisizione, provento dell'attività di spaccio. (segue) (Rer)