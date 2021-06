Cambogia: 20 decessi per Covid-19, è record giornaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cambogia ha riportato 20 decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore, il suo record giornaliero dall’inizio della pandemia. Lo indicano i dati del dipartimento per il controllo delle malattie infettive, che in un comunicato diramato oggi ha invitato la popolazione a restare vigile e a rispettare “norme igieniche e distanziamento sociale”, oltre a “non lasciare le proprie case se non necessario”. Finora il Paese era stato tra i meno colpiti al mondo dalla pandemia, con il primo caso ufficiale registrato solo alla fine dello scorso febbraio. Al momento i casi totali sono 42.052 e i decessi 414. Il ministero della Sanità ha anche fatto sapere di aver rilevato sette casi della variante Delta tra viaggiatori provenienti dalla vicina Thailandia.(Fim)