Business news: Knds, nel 2020 commesse al -25 per cento a 3,3 miliardi di euro

- La holding specializzata nel settore dell'industria della difesa Knds, formata dal gruppo tedesco Krauss Maffei Wegmann e da quello francese Nexter, nel 2020 ha registrato un calo delle commesse del 25 per cento, a 3,3 miliardi di euro. È quanto si legge in un comunicato diffuso dalle due aziende. Tuttavia il valore delle commesse è aumentato del 10 per cento, salendo al livello record di 10,6 miliardi di euro. Knds afferma che nonostante i "risultati notevoli nel contesto inedito della crisi del coronavirus" ci si aspetta un contesto meno favorevole nei prossimi anni. "I bilanci dei nostri clienti più importanti sono fortemente colpiti dalle conseguenze della pandemia, in parte a discapito dei bilanci della difesa. E all'interno di questi ultimi vediamo emergere degli aumenti significativi delle spese per i sistemi aerei che esercitano a loro volta una pressione sui progetti terresti", si legge nel comunicato. (Frp)