Business news: Polonia, indice dei prezzi al consumo al 4,7 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo a maggio è cresciuto del 4,7 per cento annuo. Lo afferma l'Ufficio centrale di statistica (Gus) dopo la seconda lettura dei dati e la revisione del dato preliminare pubblicato a inizio giugno, che indicava un aumento del 4,8 per cento. Rispetto al mese di aprile la crescita è dello 0,3 per cento. I prezzi nell'economia polacca stanno salendo a un ritmo che non si vedeva dal dicembre del 2011. Il Gus conferma che l'inflazione si trova ben al di sopra dell'obiettivo del 2,5 per cento fissato dalla Banca nazionale polacca (Nbp). Piotr Bujak, economista della banca Pko Bp, ha commentato il dato su Twitter. A suo avviso, se il tasso di inflazione scenderà a giugno, seppur di poco, e se non supererà il dato di maggio da qui a fine anno, il Consiglio di politica monetaria dell'Nbp potrebbe dilazionare un rialzo dei tassi. (Vap)