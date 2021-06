Business news: Germania, esportate in Arabia Saudita armi per 32,7 milioni di euro da ottobre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 22 ottobre del 2020 al 3 giugno scorso, il governo federale ha autorizzato esportazioni di armi dalla Germania all'Arabia Saudita per un valore di 32,7 milioni di euro. È quanto afferma il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco nella risposta a un'interrogazione presentata da Sevim Dagdelen, deputata di La Sinistra al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dal 2018 la Germania ha adottato un embargo sulle forniture militari destinate alle parti “direttamente coinvolte” nella guerra in Yemen, tra cui l'Arabia Saudita. Rinnovato più volte, il provvedimento scadrà alla fine 2021. Tuttavia, il divieto non si applica a progetti per la difesa di cooperazione europea. In tale ambito, rientrano i 57 permessi di esportazione di armi per l'Arabia Saudita rilasciati dal governo tedesco tra il 22 ottobre 2020 e il 3 giugno scorso. Il divieto di vendere armi tedesche a Riad è entrato effettivamente in vigore soltanto a novembre del 2018, a seguito dell'assassinio di Jamal Khashoggi, giornalista e oppositore saudita ucciso nel consolato della monarchi degli Al Saud a Istanbul. (Geb)