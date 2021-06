Business news: Regno Unito-Australia, nuovo accordo commerciale tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Downing Street ha annunciato il raggiungimento di un nuovo accordo commerciale tra il primo ministro britannico Boris Johnson e il suo omologo australiano Scott Morrison. Secondo quanto si legge sul comunicato, prodotti britannici quali auto, whisky, biscotti e ceramiche saranno "più economici" da vendere in Australia. Tuttavia, sono state recentemente sollevate diverse perplessità da parte di agricoltori e allevatori britannici, che temono un'invasione di prodotti australiani più economici e con standard inferiori nel mercato britannico. L'accordo è il primo costruito da zero da quando il Regno Unito ha abbandonato l'Unione europea, e viene visto come una tappa fondamentale per la partecipazione del Regno Unito all'Accordo di libero scambio trans pacifico (Cptpp), molto ambita da Londra. Il primo ministro Johnson ha commentato il raggiungimento dell'accordo affermando che "marca una nuova alba delle relazioni del Regno Unito con l'Australia, basato sulla nostra storia condivisa e i nostri valori comuni". "Questa è la Gran Bretagna globale al suo meglio", ha commentato, "che guarda fuori e stringe accordi che rinforzano le nostre alleanze e aiutano ad assicurare che ogni parte del Paese si riprenda meglio di prima dalla pandemia". Il Regno Unito ha firmato una lunga serie di accordi commerciali nell'ultimo anno, ma erano tutti "continuazioni" dei trattati di cui il Regno Unito era già parte in quanto membro dell'Unione europea. (Rel)