Business news: Polonia, governo propone di alzare il salario minimo mensile a 663 euro

- Il governo polacco ha proposto di elevare il salario minimo mensile a 3 mila zloty, ovvero circa 663 euro, l'anno prossimo. Lo rende noto il portale "Business Insider". La paga oraria passerebbe invece a un minimo di 19,6 zloty (4,33 euro circa). La proposta passerà ora alla discussione con le parti sociali. Se la misura verrà adottata, dal 2022 il salario minimo crescerà di 200 zloty (44 euro) rispetto a quest'anno. L'esecutivo ha approvato la proposta all'ultimo minuto utile, giacché la legge stabilisce che essa vada presentata alle parti sociali entro il 15 giugno. Da ora decorre un mese perché il Consiglio di dialogo sociale (Rds) esprima un parere. Se questo sarà negativo, il governo avrà fino al 15 agosto per decidere in autonomia. L'ultima volta che quest'ipotesi si è avverata è stato nel 2010. La proposta del governo polacco asseconda quella avanzata dalle associazioni delle imprese, che volevano un aumento non superiore a 3 mila zloty. I sindacati chiedevano invece un aumento di 500 zloty (110 euro) rispetto al livello attuale. (Vap)