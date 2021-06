Business news: Webuild, con Texas Central contratto da 16 miliardi per alta velocità Dallas-Houston

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild e la sua controllata statunitense Lane Construction hanno firmato il contratto definitivo del valore di 16 miliardi di dollari con la società Texas Central Lcc per realizzare la ferrovia ad alta velocità tra Dallas e Houston. Stando al relativo comunicato stampa, la firma rappresenta la tappa finale in vista della financial closure, prevista avvenire nei prossimi mesi, a seguito del quale saranno avviati i lavori del megaprogetto che permetterà ai cittadini delle due città di viaggiare in modo veloce, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, stimolando al tempo stesso l’economia con migliaia di nuovi posti di lavoro anche per le imprese della filiera. Il progetto, prosegue la nota, sarà rivoluzionario per la mobilità sostenibile negli Stati Uniti, che potranno unirsi al gruppo dei Paesi che offrono ai loro cittadini il trasporto pubblico ad alta velocità da anni, come il Giappone, la Cina, la Francia e l’Italia. Con questo contratto il Nord America sale al 35 per cento nel backlog costruzioni totale del Gruppo, e si crea un’occasione unica anche per tutte le imprese italiane che lavorano con Webuild, inclusa Italferr (Gruppo Ferrovie dello Stato), che si occuperò della supervisione alla progettazione. Il progetto, spiega la nota, prevede la realizzazione di fabbriche per prodotti da utilizzare per la costruzione della linea ferroviaria, anche con tecnologia italiana specializzata in alcune lavorazioni dell’alta velocità, con un forte impatto in termini di occupazione. (Com)