Business news: Russia, Rosstat migliora stime sul calo del Pil nel primo trimestre

- Il Pil della Russia nel primo trimestre del 2021, secondo le stime dell'Istituto statistico russo Rosstat, è diminuito dello 0,7 per cento. In precedenza Rosstat ha stimato provvisoriamente il calo del Pil nel primo trimestre all'un per cento. Rispetto al quarto trimestre del 2020, il Pil è diminuito del 17,9 per cento e rispetto al primo trimestre del 2019 è cresciuto dello 0,7 per cento. Il Pil della Russia nel primo trimestre del 2021 è stato pari a 26,771 miliardi di rubli (307 miliardi di euro) ai prezzi correnti. (Rum)