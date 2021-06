Business news: Deutsche Bank vuole essere più efficace contro riciclaggio e terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank vuole essere più efficace nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo. In una comunicazione interna all'azienda, il direttore amministrativo del maggiore istituto di credito tedesco, Stefan Simon, ha affermato. “Sono consapevole che vi è ancora molto lavoro davanti a noi, anche perché non soddisfiamo ancora ovunque i requisiti delle autorità di regolamentazione”. L'obiettivo è riconoscere meglio i rischi. A tal fin, il consiglio di amministrazione di Deutsche Bank intende rafforzare tre settori: valutazione del rischio, controllo della qualità e monitoraggio delle transazioni. Inoltre, la banca vuole armonizzare la collaborazione con le varie autorità competenti per la lotta alla criminalità finanziaria. Lo scopo è ottenere una panoramica dei requisiti degli enti di regolamentazione di tutto il mondo e di elaborarli a livello centrale. (Geb)