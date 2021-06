Business news: Germania, BioNTech ridurrà forniture vaccino da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech ridurrà da luglio le dosi destinate alla Germania del vaccino contro il Covid-19, che ha sviluppato con il gruppo farmaceutico statunitense Pfizer. È quanto comunicato dal ministero della Salute tedesco, che ha evidenziato come la diminuzione delle forniture del preparato di BioNTech-Pfizer contro il coronavirus fosse prevista. In particolare, il dicastero ha reso noto che, in anticipo sulla tabella di marcia, BioNTech ha fornito alle autorità sanitarie tedesche “un numero significativamente maggiore di dosi nel secondo trimestre, soprattutto a giugno”. Inoltre, “è sempre stato chiaro che il volume totale delle consegne sarebbe poi sceso a 40,2 milioni di dosi nel terzo trimestre”. Per il periodo da aprile a giugno, sono attese circa 50 milioni di fiale. A luglio, si stima che BioNTech fornirà in media circa 3,3 milioni di dosi a settimana. Soltanto nei giorni dal 5 al 12 luglio sono attese 3,2 milioni di dosi fiale. Nella settimana in corso si contano 4,6 milioni di dosi, mentre dal 21 al 28 giugno il totale dovrebbe arrivare 5,7 milioni. Intanto, BioNTech ha comunicato che, nel mese corrente consegnerà alla Germania “più dosi di quelle originariamente concordate”. L'obiettivo è “sostenere e accelerare le campagne di vaccinazione in Europa e quindi anche in Germania”. Nel terzo trimestre e quindi anche nel mese di luglio, il numero di fiale “sarà consegnato come concordato da contratto”. (Geb)