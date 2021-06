Business news: Grecia, nominato nuovo Cda dell'agenzia per le privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione dell'agenzia delle privatizzazioni per preparare i progetti di investimento nell'ambito del programma di ripresa post-pandemia e mantenere il piano di vendita delle attività statali in linea. Lo ha confermato la Società ellenica di beni e partecipazioni (Hcap) che supervisiona il Fondo ellenico per lo sviluppo degli asset della Repubblica (Hrdaf). Il nuovo amministratore delegato del Consiglio, che sarà costituito da sei membri, sarà Dimitris Politis in sostituzione di Riccardo Lambiris. Politis, che ha lavorato nel settore bancario e ha esperienza nell'attrarre investimenti, subentrerà ad agosto e supervisionerà una nuova unità presso Hradf che preparerà progetti di investimento chiave. Atene ha raccolto oltre 7 miliardi di euro (8,49 miliardi di dollari) dalla vendita di beni statali da quando Hradf è stato istituito nel 2011 all'inizio della crisi finanziaria decennale della Grecia per aiutare il Paese a realizzare un ambizioso programma di privatizzazione. (Gra)