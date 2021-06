Pa: Cgia, debiti ammontano a 52 miliardi, nel 2020 forniture non pagate per 10 miliardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle costruzioni, più che farsi pagare la fattura è sempre più difficile arrivare a emetterla. Sebbene i tempi medi di pagamento dopo l’emissione della fattura si siano accorciati, la questione rimane ancora irrisolta. Nel comparto delle costruzioni, ad esempio, le imprese appaltatrici continuano a denunciare le lungaggini a cui sono sottoposte prima di poter emettere la fattura; una situazione che allunga i tempi di pagamento a causa di una serie di procedure che intercorrono tra il momento in cui terminano i lavori e la data di invio del documento fiscale. Un caso concreto? Se la stazione appaltante è un Comune, ad esempio, una volta terminato il cantiere la ditta esecutrice deve presentare l’ultimo Sal (Stato di avanzamento dei lavori) al direttore dei lavori. Quest’ultimo lo deve avallare e successivamente deve verificare la corrispondenza tra l’opera eseguita e quanto previsto dal capitolato. Sempreché non vengano sollevate delle contestazioni, solo dopo aver consumato questi passaggi l’ufficio comunale competente dà il via libera, consentendo all’impresa appaltatrice di inoltrare la fattura. L’espletamento di queste procedure, però, richiede anche dei mesi, ritardi che, ovviamente, la piattaforma del Mef non è in grado di registrare, ma che negli ultimi anni si stanno dilatando a dismisura, mettendo in seria difficoltà tantissime imprese del mondo delle costruzioni. (segue) (com)