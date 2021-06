Roma: Raggi, oltre 900 nuovi bus su strada in servizio in diverse zone della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "+BusXRoma. Oltre 900 nuovi bus su strada. Ecco uno degli ultimi 30 autobus da 12 metri arrivati in città. Sono mezzi in servizio in diverse zone della Capitale". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Fanno parte dell'ultima fornitura acquistata da Industria italiana autobus, un'azienda che, anche grazie ai nostri ordini degli ultimi anni, è tornata a produrre in Italia. Nei prossimi mesi ne arriveranno altri 32. Entro fine 2021 avremo oltre 900 nuovi bus su strada, un bel traguardo ottenuto investendo sul rilancio del nostro servizio di trasporto pubblico", conclude Raggi. (Rer)