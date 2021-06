Sardegna: rapporto Crenos, pandemia ha affossato la crescita dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha affossato l'economia di una Sardegna che nel 2019 era la prima regione italiana per crescita e ha provocato, stando alle prime stime sul 2020, un crollo del Pil anche dell'11 per cento. Lo evidenzia il rapporto sull'economia della Sardegna elaborato dal Crenos. Il 2020 ha fatto registrare un crollo delle esportazioni legato al petrolio e una forte disoccupazione soprattutto di donne con basso titolo di studio è in generale nella fascia tra i 50 e 60 anni. In diminuzione, invece, l'occupazione giovanile. I settori economici più colpiti sono il turismo, il commercio e i servizi per le imprese. Il settore turistico è stato quello maggiormente colpito in Sardegna, con una riduzione degli arrivi e delle presenze di circa il 58 per cento. "Nonostante la difficile congiuntura economica del momento – ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas - guardiamo con fiducia al futuro, alla luce di indicatori economici che avrebbero potuto restituire l'immagine di un'economia ferma e invece offrono spiragli di speranza e importanti spunti di riflessione utili per innescare nuovi circoli virtuosi e ridurre l'impatto della crisi sul sistema economico sardo. Il calo della disoccupazione è certamente uno di questi. Il 2021 potrà essere per la Sardegna l'anno della ripartenza". La Sardegna è stata colpita dalla crisi sanitaria ed economica in una fase di risalita, seppur timida, dell'economia, che già registrava importanti segnali di ripresa: la crescita del Pil sardo nel 2019, come certifica il Crenos, è stata infatti dell'1,4 per cento contro una crescita media nel periodo 2015-2019 appena dello 0,3 per cento. "Un dato che deve far riflettere – evidenzia il Presidente Solinas – perché misura la capacità di reazione del nostro sistema e il successo delle prime politiche messe in campo, che come Giunta regionale non solo abbiamo riconfermato ma rafforzato alla luce di quello che di lì a poco avrebbe rappresentato uno dei più grandi choc economici per l'economia mondiale. Oggi – conclude il presidente – ci troviamo nelle condizioni di guardare con prudente ottimismo al futuro". (Rsc)