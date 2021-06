Perù: pullman di minatori precipita in una scarpata nelle Ande, 27 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pullman della compagnia mineraria Ares è precipitato nella zona andina di Ayacucho nei pressi di Nasca, in Perù, provocando la morte di 27 minatori. Lo riferisce la stessa compagnia attraverso un comunicato. "Piangiamo la morte di 27 dei nostri colleghi per la caduta in un precipizio dell'autobus che li stava trasportando alla destinazione di Arequipa", si legge nella nota ripresa dai media locali. L'incidente sarebbe avvenuto all'incirca alle 3 di notte (ora locale) lungo un tratto tortuoso della denominata "Carretera interoceanica". Il veicolo, dove viaggiavano almeno 41 persone, è precipitato lungo una scarpata per circa 250 metri. I pompieri e la polizia accorsi sul luogo hanno potuto recuperare almeno 18 sopravvissuti, quattro dei quali sarebbero deceduti poi in ospedale, mentre 23 passeggeri sono stati ritrovati sul luogo già senza vita. Secondo quanto segnalano le autorità, le attività di recupero dei corpi delle vittime proseguono anche in queste ore.(Brb)