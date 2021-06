Business news: Germania-Australia, intesa sull'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania e Australia intendono collaborare per lo sviluppo dell'idrogeno. A tal fine, i due Paesi hanno sottoscritto una lettera d'intenti per la conclusione di un accordo bilaterale su tale fonte di energia rinnovabile. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, i firmatari tedeschi sono i ministri dell'Economia ed Energia e dell'Istruzione e Ricerca, rispettivamente Peter Altmaier e Anja Karliczek. La controparte è il ministro per l'Energia e la Riduzione delle emissioni australiano, Angus Taylor. La collaborazione tra Berlino e Canberra mira a “consentire l'importazione di idrogeno prodotto in modo sostenibile in grandi quantità, fattore importante” per raggiungere i “rigorosi obiettivi” di Germania e Australia in materia di protezione del clima. (Geb)