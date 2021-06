Business news: Albania-Usa, Rama e Blinken firmano accordo per coordinamento in reti 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama e il segretario di Stato Usa Antony Blinken hanno firmato a Bruxelles un accordo l'accordo sul coordinamento nell'ambito della tecnologia 5G. Secondo i media albanesi, Rama ha detto che dovrebbero essere fatti degli sforzi affinché questo tipo di iniziativa abbracci anche altri Paesi della regione. Secondo il premier albanese, questo tipo di approccio "non dovrebbe essere compromesso da attori terzi". Rama ha definito come "amichevole" il suo incontro con Blinken. "E' un momento importante. Abbiamo preso questa iniziativa da parte nostra, chiedendo ad altri paesi della regione di unirsi e tutti insieme si adoperino per un corridoio di comunicazione sicuro", ha spiegato Rama. "Mettiamo questo corridoio di servizi nelle mani delle istituzioni albanesi per non permettere che venga compromesso da attori terzi che a volte sono maliziosi", ha aggiunto. Da parte sua, Blinken ha ringraziato il capo del governo albanese per la firma dell'accordo, aggiungendo che gli Stati Uniti si sentono "onorati" di essere alleati dell'Albania. "Grazie, molto importante per il lavoro che abbiamo svolto insieme. Siamo dando un forte esempio della necessità di lavorare con persone di fiducia quando si arriva alle reti tecnologiche", ha dichiarato Blinken secondo la stampa di Tirana. (Alt)