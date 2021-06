Business news: Ucraina, ancora inutilizzati fino a 7 miliardi di dollari in investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha ancora utilizzato più di 7 miliardi di dollari in investimenti per progetti sociali e ambientali, stanziati da Banca mondiale, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e altri donatori internazionali. Lo ha affermato il ministro dell'Economia ucraino Oleksiy Lyubchenko, spiegando che tale dinamica "avviene in un Paese dove si dice non ci siano investimenti", come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform". (Rum)