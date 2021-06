Business news: Sparkle, al via ampliamento rete Nibble in Nord Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle ha annunciato l’ampliamento della rete Nibble fino al Nord Europa durante un incontro tenutosi presso il Sicily Hub di Palermo fra l’amministratore delegato Elisabetta Romano e il sottosegretario di Stato agli Affari esteri, Manlio Di Stefano. Stando al relativo comunicato stampa, Nibble è la nuova rete europea di Sparkle basata su tecnologia “software-defined”: realizzata su un backbone fotonico di 6.500 chilometri, la rete oggi collega le due principali stazioni di approdo di cavi sottomarini di Sparkle in Sicilia - Palermo e Catania - con Milano, Marsiglia, Francoforte e Parigi a Ovest e Atene, Istanbul e Tel Aviv a Est. La connettività realizzata su diverse dorsali in fibra ottica assicura massima affidabilità e, grazie alle tecnologie all’avanguardia Dwdm, alte prestazioni, bassa latenza e le più alte velocità disponibili sul mercato, con servizi scalabili e garantiti per soddisfare la crescente richiesta di aziende e operatori. Entro luglio 2021, prosegue la nota, la rete Nibble sarà estesa di ulteriori 6.300 chilometri fino al Nord Europa interconnettendo anche Londra, Amsterdam e Bruxelles, raggiungendo così 12.800 chilometri di lunghezza totali con un’architettura di rete ridondata per una connettività senza interruzioni dal bacino del Mediterraneo verso l’Europa. (Com)