Business news: Croazia, Bei e Banca nazionale per lo sviluppo firmano accordo per ripresa post-Covid

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) e la Banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo (Hbor) hanno firmato un accordo per un importo di 50 milioni di euro per prestiti indirizzati a società a medio capitale e grandi società. I prestiti servono ad aiutare le società a risollevarsi dalla crisi economica provocata dalla pandemia di Covid-19. Secondo una nota congiunta di Bei e Hbor Teresa Czerwinska, vicepresidente della Bei responsabile per la Croazia, ha affermato che "l'accordo Bei-Hbor è una buona notizia per l'economia croata e per le medie e grandi società locali". Tamara Perko, presidente del Consiglio di amministrazione di Hbor, ha affermato che questo accordo di garanzia "consentirà a Hbor di approvare prestiti con requisiti di garanzia inferiori a favore di società grandi e a media capitalizzazione". (Seb)