Business news: Spagna, Endesa ed Engas presentano progetto di transizione energetica per Melilla

- Endesa, società del gruppo Enel ed Enagas, attraverso la sua controllata Enagas Emprende, hanno presentato al governo di Melilla, città autonoma spagnola in territorio nord africano, un piano per sviluppare un progetto di transizione energetica per la renderebbe "un punto di riferimento europeo nel modello di energia sostenibile". Le due aziende hanno spiegato in una nota congiunta che questo modello creerà più di 170 posti di lavoro, combinando la ripresa economica attraverso una soluzione completa basata sul passaggio al gas della centrale elettrica, lo stoccaggio di Gas naturale liquido (Gnl), i servizi complementari di gas e la logistica portuale, così come le soluzioni di generazione distribuita. (Spm)