Business news: Azerbaigian, a settembre primo volo di prova dall'aeroporto di Fuzuli

- Il piazzale della pista dell'aeroporto internazionale di Fuzuli, in Azerbaigian, sarà completato entro il 5 settembre e, successivamente, sarà operato il primo volo di prova. Lo ha affermato il rappresentante di Azerbaigian Airlines, Valeh Amiraslanov, all’agenzia di stampa “Apa”. Secondo Amiraslanov, il 14 gennaio sono iniziati i lavori per la costruzione dell'aeroporto e durante questo periodo è stata preparata una pista con una lunghezza di 3 chilometri e una larghezza di 60 metri per l'accoglienza di grandi velivoli. Fuzuli è uno dei distretti riconquistati dall’Azerbaigian in seguito al conflitto con l’Armenia dello scorso autunno. (Rum)