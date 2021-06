© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Virginia ha tutte le carte in regola per chiedere continuità amministrativa. Noi la appoggiamo perché apprezziamo i risultati fatti”. Lo ha affermato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell’aperitivo elettorale organizzato in sostegno di Virginia Raggi. (Rin)