Usa: le preoccupazioni per l’inflazione infiammano il dibattito politico

- I funzionari dell'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, insistono sul fatto che il recente picco dell’inflazione sarà temporaneo, ma il tema rischia di infiammare il dibattito politico statunitense nei prossimi mesi. Lo rileva il quotidiano “The Hill”, sottolineando che i dossi inflazionistici stanno colpendo l'economia nel momento in cui il tessuto produttivo si riprende gradualmente dalla pandemia di coronavirus, causando ansia nella comunità imprenditoriale e spingendo i repubblicani a riposizionarsi sullo scenario politico. Diversi esponenti conservatori, infatti, si stanno orientando verso posizioni contrarie ad un livello di debito troppo alto. Le autorità della Federal Reserve (Fed) si aspettano che l'inflazione aumenti del 3,4 per cento nel 2021, rispetto al 2,4 per cento di appena due mesi fa. I responsabili dell’istituzione bancaria hanno anche aumentato le loro previsioni di crescita economica per l'anno in corso al 7 per cento, dal 6,5 percento di marzo. Secondo i legislatori repubblicani, però, sia la spesa pubblica che l'inflazione stanno andando fuori controllo.(Nys)