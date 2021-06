Usa: ex vicepresidente Pence fischiato durante evento dei conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, è stato accolto da un’ondata di fischi e da persone che gli gridavano "traditore" a una conferenza di sostenitori del partito repubblicano intitolata “Fede e libertà” a Orlando, in Florida. Lo scrive il quotidiano “Washington Times”, sottolineando che la base dei conservatori ritiene Pence responsabile di non aver ribaltato il voto elettorale che ha consegnato al democratico Joe Biden la vittoria contro l’ex presidente Donald Trump, di cui Pence era il numero due. "Sono un cristiano, un conservatore e un repubblicano in quest'ordine", ha detto Pence all’inizio del suo intervento, accolto inizialmente in modo positivo dalla folla di astanti. Successivamente si sono uditi fischi e grida di disapprovazione, immortalati da video pubblicati su Twitter dai giornalisti presenti. Durante la rivolta del 6 gennaio scorso, sfociata in un assalto al Campidoglio per interrompere la certificazione del voto, i sostenitori di Trump protagonisti della sommossa inneggiavano all’impiccagione di Pence, che da presidente del Senato avrebbe potuto – a loro dire – ribaltare la situazione a favore dell’ex inquilino della Casa Bianca. Colpevole, secondo le molteplici accuse mosse da Trump, di aver vinto grazie ad una massiccia dose di brogli elettorali.(Nys)